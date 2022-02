Gaúcha Nicole Silveira estreia nesta quinta-feira nos Jogos de Inverno

Nicole Silveira disputa nesta quinta-feira, a partir das 22h30min, a prova individual do Skeleton nas Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022. O Skeleton é uma modalidade que os atletas usam uma espécie de trenó, deitados de bruço, para descer numa pista de gelo.

Natural de Rio Grande (RS), a gaúcha de 27 anos mora no Canadá desde a infância e participa de sua primeira olimpíada na carreira. Durante a semana ela esteve presente em treinos oficiais no local da prova com as demais atletas. A pista de Pequim nunca foi utilizada para grandes competições da modalidade.

A brasileira participou de seis baterias de treinamento. Nas suas duas primeiras descidas, ficou com o quarto e o sexto melhor tempo entre 25 atletas. Esse desempenho deixaria Nicole com um histórico quinto lugar e se tornaria o melhor resultado da história do Brasil nos Jogos de Inverno. Até então, o feito pertence a Isabel Clark, nona colocada no snowboard em Turim 2006. Nas outras quatro descidas, a gaúcha ficou com o 18º, duas vezes com o 9º, e com o 11º melhores tempos, respectivamente.

Além de Nicole, o brasileiro Manex Silva representa o país no Esqui Cross-Country, na prova dos 15km masculino. Ele entra em ação na madrugada de sexta-feira (11), a partir das 4h.

Nicole esteve presente em treinos oficiais no local da prova. Foto: DANIEL MIHAILESCU/AFP