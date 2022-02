Gauchão: Para retomar as vitórias, Inter recebe o Novo Hamburgo

derrota por 3 a 1 para o Ypiranga O Inter tem a oportunidade de apagar a má impressão que deixou na, em Erechim, no último sábado (5). Para isso, o técnico Alexander Medina deve escalar o que tem de melhor diante do Novo Hamburgo, nesta quarta-feira, às 21h30min, no Beira-Rio. O principal reforço é Taison. O camisa 7 ficou de fora da viagem na última partida para realizar exercícios de reforço físico. Quem também fica à disposição é Johnny, que também não foi a Erechim com dores no quadril.

Após alguns testes malsucedidos diante do Ypiranga, Cacique Medina deve escalar um time sem invenções, mantendo os jogadores nas suas posições de ofício. A única dúvida que fica é na lateral-direita. Heitor tem a sombra de Gabriel Mercado na luta pela vaga entre os titulares. Depois de ficar no banco de reservas no sábado, Wesley Moraes retoma seu lugar no ataque. Além de David, que após ser testado como atacante, volta a atuar pela extrema.

O Colorado deve ir a campo diante do Nóia com Daniel; Heitor (Mercado), Cuesta, Bruno Méndez e Moisés; Rodrigo Dourado,Edenilson, David, Taison e Boschilia; Wesley Moraes.

Enquanto isso, a direção segue no mercado em busca de reforços. Perto do anúncio dos volantes Gabriel e Bruno Gomes, além do lateral-direito argentino Fabrício Bustos, o nome da vez é o atacante Marrony, do Midthylland, da Dinamarca. O jogador de 23 anos atuou pelo Vasco e pelo Atlético-MG no Brasil. Já acertado com o atleta, falta apenas o clube liberá-lo.