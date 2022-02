Titulares do Grêmio saem de cena, e reservas enfrentam o Aimoré

Ainda em ritmo de pré-temporada, os titulares saem de cena e deixam o Grêmio na liderança do Campeonato Gaúcho. Para enfrentar o Aimoré, nesta quarta-feira (9), às 20h30min, no estádio Cristo Rei, Vagner Mancini mandará a campo uma equipe reserva. Dentro do rodízio programado pela comissão técnica, o goleiro Brenno deve ser o titular em São Leopoldo.