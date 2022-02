Inter x Novo Hamburgo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Inter mede forças com o Novo Hamburgo nesta quarta-feira (9), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio. A partida é válida pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Sem transmissão na TV aberta, o confronto poderá ser assistido na TV fechada pelo Canal Premiere, dono dos direitos de transmissão do estadual em 2022.

Diante da torcida colorada, o Inter busca voltar ao caminho das vitórias após ser derrotado pelo Ypiranga na última rodada. Com 7 pontos somados, o time comandado por Alexander Medina aparece na quarta posição, a 3 pontos do líder Grêmio.

Já o Novo Hamburgo não sabe o que é perder no Gauchão. São 3 empates e uma vitória nas quatro partidas disputadas até então. O campeão gaúcho de 2017 chega ao Beira-Rio depois de um empate sem gols com o São Luiz. Sexto colocado com 6 pontos, uma vitória sobre o Colorado pode colocar o Noia na zona de classificação para as semifinais da competição.

No confronto entre os dois clubes na temporada passada, também pela 5ª rodada do Gauchão, o Colorado venceu fora de casa por 1 a 0. Na ocasião, o Inter era comandado por Miguel Ángel Ramírez.

Prováveis Escalações

Inter: Daniel; Heitor (Gabriel Mercado), Bruno Méndez, Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Liziero), Edenilson, Boschilia, Taison e David; Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Novo Hamburgo: Lucas Maticoli; Léo, Micael, Islan e Higor; Kaio César, Felipe Guedes e Bustamante; Michel Renner, Alemão e Jeffinho. Técnico: Ben Hur Pereira.

Informações de Inter x Novo Hamburgo

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 21h30min (de Brasília) desta quarta-feira (9)

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho

Transmissão: Premiere