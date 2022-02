Senegal decreta feriado nacional para festejar título inédito da Copa Africana

No dia seguinte à conquista da inédita Copa Africana de Nações, os jogadores da seleção de Senegal foram recebidos nesta segunda-feira (7) por milhares de torcedores que aguardavam a chegada dos ídolos em Dakar, capital do país.

Pouco depois, os atletas e a comissão técnica foram recebidos pelo presidente senegalês Macky Sall, no palácio presidencial, onde foram condecorados pelo título. Também foi decretado feriado nacional nesta segunda como parte das comemorações após a vitória nos pênaltis sobre o Egito.

"Há momentos em que os problemas políticos são deixados de lado para falar sobre coisas comuns do país", disse o presidente Sall.

Um sentimento de orgulho tomou conto dos senegaleses. "É uma emoção que não tem palavras. Torço para essa equipe desde pequeno. Nunca vi algo tão bonito. Estava com tanto medo, só rezava," disse Waka N'Diaye, de 43 anos.

"É o dia mais feliz da minha vida. Nunca fui tão feliz. É como se tivesse nascido pela segunda vez", vibrava Moussa N'Dao, 27.

A comemoração nas ruas de Dakar começou assim que a partida, disputada no domingo (6), terminou. Motoristas buzinavam, enquanto pedestres acenavam, criando uma atmosfera esperada há muito tempo no país. Até então, os senegaleses tinham dois vices no torneio (2002 e 2019).

Cornetas, vuvuzelas e fogos de artifício foram ouvidos durante toda a noite no pequeno país da África Ocidental, onde a população se vestiu de vermelho, amarelo e verde, as cores nacionais.

Um dos jogadores mais festejados foi Sadio Mané. Após empate sem gols no tempo normal, o camisa 10, que havia desperdiçado uma penalidade nos primeiros minutos de partida, converteu sua cobrança na disputa por pênaltis, gol que confirmou a vitória de Senegal por 4 a 2 e deu ao país o seu primeiro título continental.