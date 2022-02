Diante do Al Ahly, do Egito, Palmeiras busca vaga na final

Quando o Palmeiras estrear no Mundial de Clubes nesta terça-feira (8), às 13h30min (de Brasília), contra o Al Ahly, do Egito, soltar um grito que está entalado na garganta dos torcedores será o primeiro objetivo do time paulista nos Emirados Árabes Unidos. Em sua terceira tentativa de conquistar o inédito título, o Verdão busca seu primeiro gol na história da competição. Considerando a edição de 2020 (realizada em 2021), além da disputa de 1999, os palmeirenses passaram em branco nas três partidas que já jogaram pelo torneio.