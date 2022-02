Nova gestão da FIA tem Felipe Massa como presidente da comissão de pilotos

O novo presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Mohammed ben Sulayem, anunciou os nomes que passam a fazer parte das variadas comissões da entidade, e Felipe Massa aparece como o novo presidente da Comissão de Pilotos da FIA. O brasileiro também fazia parte da gestão, anterior, de Jean Todt, mas como presidente da comissão de kart.

Ele não é o único brasileiro da lista: Fabiana Ecclestone fazia parte da chapa de Sulayem, como vice-presidente da América do Sul.

Massa vai substituir Tom Kristensen, nove vezes vencedor de Le Mans, no papel de representante dos pilotos nas reuniões do Conselho Mundial. Ele tem marcado presença nas etapas da Fórmula 1 como embaixador da categoria, título que recebeu durante a última temporada.

DIRETOR DE PROVA

A grande expectativa neste início de mandato de Sulayem, no entanto, é como será a reação à decisão polêmica do campeonato de 2021 da Fórmula 1. Quando os novos membros foram anunciados, nesta sexta-feira (04), inclusive, uma das únicas vagas que ficaram em aberto foi a de presidente da comissão de monopostos da FIA. Trata-se do mais alto cargo da parte técnica da entidade na Fórmula 1, cargo esse que era ocupado por Nikolas Tombazis até o ano passado. Ao longo da temporada, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, questionou a atuação de Tombazis na tomada de decisões para mudar o regulamento da F1 entre 2020 e 2021. Para o austríaco, a FIA aproveitou a necessidade de diminuir a velocidade dos carros para alterá-los de maneira que a Mercedes saísse prejudicada.

Mas a grande dúvida é em relação ao futuro do diretor de provas da F1, Michael Masi. Todos os personagens que se pronunciaram após as primeiras reuniões para solucionar o problema da falta de consistência da direção de prova da F1 apontaram para o mesmo cenário: uma reestruturação que pelo menos diminuiria as responsabilidades de Masi.

"Realmente não sei o que eles vão fazer, mas eles estão trabalhando para melhorar as condições de seja quem for o diretor de prova", disse o chefe da Haas, Guenther Steiner, durante coletiva de imprensa após o lançamento do carro da equipe para a temporada 2022. "Várias partes da F1 evoluíram nos últimos anos, e outras, não."

Um dos líderes da análise que a FIA está conduzindo para solucionar a situação, Paul Bayer, explicou melhor o que está sendo formatado. "Estamos estudando dividir as várias obrigações que o diretor de prova tem, já que ele também é o diretor esportivo, delegado de pista e de segurança. Isso é muita coisa. Estes papéis devem ser divididos entre várias pessoas. Assim, o fardo em cima do diretor de prova é reduzido." Logo após estas declarações serem publicadas, a FIA emitiu comunicado dizendo que ainda não definiu se Masi fica ou não no cargo de diretor de prova.

Ao divulgar os novos membros das comissões da FIA, Sulayem não tocou no assunto Michael Masi, reiterando apenas que sua administração será pautada pela "abertura e diversidade global". Os resultados da análise do ocorrido na final do campeonato da F1 de 2021 serão discutidos na reunião da Comissão de F1, dia 14 de fevereiro, e quaisquer decisões só devem ser ratificadas dois dias antes de a temporada começar, dia 18 de março, quando haverá uma reunião do Conselho Mundial no Bahrein.