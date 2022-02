Grêmio mantém titulares em campo para encarar o Guarany-Ba

comandados de Vagner Mancini venceram o São José por 2 a 1, na quarta-feira (2), na Arena A estreia dos titulares do Grêmio não foi nada brilhante, mas os. E para observar mais a equipe, o Tricolor manterá a mesma base de time para encarar o Guarany, de Bagé, no próximo domingo (6), às 19h30min, novamente em casa.

Para o duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, Mancini contará com o meia Martín Benítez. O argentino está regularizado depois de ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A tendência é de que quase toda a escalação contra o São José seja repetida na partida do fim de semana. Uma possibilidade é a saída de Janderson para a entrada de Benítez, mas isso tornaria o meio-campo menos marcador. Após o término da partida, Mancini fez questão de ressaltar que a preparação física ainda não foi concluída e que espera que a equipe esteja bem no duelo com o Juventude, no dia 13 de fevereiro, já que pela 5ª rodada, dia 9, contra o Aimoré, uma formação reserva vai a campo. O grupo de transição, que atuou nas duas primeiras rodadas, deve retornar no dia 16, contra o União Frederiquense.

Em uma live em seu Instagram, ele agradeceu o apoio de todos e disse que o nome assusta, mas tudo ficará bem. JP, que já estava na Turquia, após ser negociado com o Giresunspor, confirmou que irá retornar ao Brasil para fazer a cirurgia em Porto Alegre. Os próximos passos sobre o futuro do meia-atacante estão sendo debatidos com seu novo clube e devem ser divulgados nos próximos dias.

Também nesta quinta-feira, o Tricolor conheceu a tabela completa de jogos da segunda divisão nacional. O Grêmio estreia na Série B, fora de casa, diante da Ponte Preta, em Campinas.

Os outros adversários no primeiro turno são: Chapecoence (casa), Guarani (c), Operário-PR (fora), CRB (c), Cruzeiro (f), Ituano (f), Criciúma (c), Vila Nova-GO (f), Vasco (f), Novorizontiino (c), Sport (f), Sampaio Corrêa-MA (c), CSA (fora), Londrina (c), Bahia (f), Náutico (c), Tombense (c) e Brusque (f).

A curiosidade na tabela divulgada pela CBF é que todos os confrontos com os times campeões do Brasileiro neste primeiro turno serão fora de casa. No returno, o Tricolor enfrentará os chamados "favoritos" na Arena.