Red Bull anuncia lançamento do modelo RB18 para defesa do título de Verstappen

A Red Bull anunciou nesta quinta-feira (3) a data do lançamento do modelo RB18, carro com que o holandês Max Verstappen vai defender o título da Fórmula 1 em 2022. A escuderia austríaca vai furar a fila da concorrência e apresentar o novo monoposto na próxima quarta-feira (9), antes de qualquer outra rival.

A equipe comandada por Christian Horner anunciou o lançamento por meio de um teaser publicado nas redes sociais, confirmando que a apresentação do carro está chegando.

Em 2021, com a conquista de Verstappen, a Red Bull encerrou um jejum de sete temporadas no Mundial de Pilotos, já que tinha conquistado o título pela última vez em 2013 com o alemão Sebastian Vettel, que na época se tornou tetracampeão.

Assim como aconteceu no ano passado, Verstappen terá a companhia do mexicano Sergio Pérez, mas a nomenclatura do carro traz uma mudança, já que a Red Bull pulou o número 17, previsto originalmente para 2021. No ano passado, por causa da pandemia da Covid-19, a maior parte do regulamento técnico foi congelado, o que resultou em uma versão B do carro de 2020. Assim, o bólido foi batizado de RB16B.

Com o anúncio da Red Bull, apenas Williams e Haas ainda não confirmaram a data em que vão exibir seus novos carros para 2022. A pré-temporada da Fórmula 1 começa entre os dias 23 e 25 deste mês no circuito de Montmeló, em Barcelona, na Espanha.

Confira o calendário de lançamentos dos modelos das equipes de F-1 em 2022:

Red Bull - 09/02

Aston Martin - 10/02

McLaren - 11/02

AlphaTauri - 14/02

Ferrari - 17/02

Mercedes - 18/02

Alpine - 21/02

Alfa Romeo - 27/02

Williams - A definir

Haas - A definir