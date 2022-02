Na estreia dos titulares no Gauchão, Grêmio vence o São José na Arena

O Grêmio venceu o São José nesta quarta-feira (2) por 2 a 1, na Arena, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto marcou a estreia do time titular gremista na temporada. Com a vitória, o Tricolor chegou a sete pontos na tabela de classificação. Já o Zequinha conheceu sua primeira derrota na competição e estacionou nos 4 pontos.

O Grêmio naturalmente tomou as ações ofensivas do jogo diante de seu torcedor e de um adversário tecnicamente inferior. Na primeira chance, um cruzamento de Ferreira para Diego Souza, dentro da área, resultou numa finalização que foi bloqueada pela defesa adversária. No rebote, na entrada da área, Orejuela sofreu a falta. Na cobrança, um golaço do meia Campaz abriu o placar na Arena, aos 5 minutos.

Com a vantagem, o Grêmio foi diminuindo o ritmo ao longo do primeiro tempo. Já o São José até que tentou surpreender os donos da casa, mas sem sucesso. Na sua melhor oportunidade, o meia Crystopher finalizou de fora da área e a bola foi para fora. Depois do gol o Tricolor não levou mais perigo ao goleiro Fábio.

Na volta do intervalo, o São José adotou uma postura diferente, buscou ser mais ofensivo no início do segundo tempo e o gol de empate saiu cedo, aos 2 minutos, com o zagueiro Bruno Jesus. Em cobrança de escanteio de Marcelo, a defesa tricolor afastou parcialmente a bola, ela voltou para o jogador que cruzou novamente para dentro da área. A bola desviou em Jadson e sobrou para o zagueiro apenas empurrar para a rede.

O empate fez o Grêmio sair mais para o jogo em busca da vitória, mas sem grande sucesso até então. Eis que dois lances seguidos mudaram o andamento da partida e encaminharam a vitória Tricolor. Aos 19 minutos, Diogo Barbosa perdeu a bola perto da área e o São José teve a chance de virar a partida com Crystopher, mas o meia chutou sem perigo. Na sequência, Ferreira partiu em velocidade pelo meio-campo e encontrou Campaz na entrada da área. O colombiano aproveitou a saída do goleiro Fábio e passou para Diego Souza que teve o trabalho de empurrar para o gol.

O restante da partida foi de equilíbrio, com um São José atrás do gol de empate e um Grêmio acomodado com o resultado. Na última oportunidade do Zequinha, aos 43, uma finalização de Thayllon passou perto do gol gremista. Antes do apito final, o Tricolor quase ampliou o placar com finalizações de Gabriel Silva, na trave, e Nicolas, por cima do gol.

Ficha Técnica

Grêmio

Gabriel Grando; Orejuela (Rodrigues), Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa (Nicolas); Thiago Santos e Lucas Silva; Campaz (Rildo), Janderson (Gabriel Silva) e Ferreira; Diego Souza (Churín). Técnico: Vagner Mancini

São José-RS

Fábio; Lissandro (Alex Murici), Bruno Jesus, Jadson e Marcelo Nunes (David Luis); Fabiano, Crystopher, Silas e Guilherme Vieira (Padu); Mazola (Thayllon) e Everton Bala. Técnico: Pingo

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho