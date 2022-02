Estreia da dupla Grenal na Copa do Brasil tem data definida

A CBF divulgou nesta quarta-feira (2) a tabela detalhada da competição. Diferentemente dos anos anteriores, a dupla Grenal disputa a Copa do Brasil desde a primeira fase. No dia 1º de março, o Tricolor enfrenta fora de casa o Mirassol-SP, às 21h30min. No dia 3, também fora de casa, é a vez de Inter x Globo-RN, às 21h30min. O time que joga fora nesta primeira fase tem a possibilidade de se classificar com um empate. Já o duelo gaúcho entre Glória e Brasil de Pelotas acontece em 23 de fevereiro, às 15h30min, em Vacaria. O Juventude joga em 2 de março, às 19h, diante do Porto Velho, fora de casa.