F1 exigirá vacinação contra Covid-19 de todos os que circulam no paddock

A F1 tornará obrigatória a vacinação contra a Covid-19 a todos os profissionais e convidados que tiverem acesso ao paddock, área onde ficam os boxes das equipes, durante a temporada de 2022. O campeonato começa no dia 20 de março, no Bahrein.

De acordo com um porta-voz da categoria, não haverá nenhuma exceção à nova regra. Todos os 20 pilotos do grid já estão vacinados e, portanto, não serão afetados com a determinação, que vale para membros das escuderias, imprensa e convidados. "A F1, através da Formula One Managment (FOM), exigirá que todo o pessoal de viagem seja totalmente vacinado e não solicitará isenções", disse o porta-voz.

No final da temporada 2021, 19 dos 20 pilotos do Mundial - a única exceção foi o finlandês Kimi Raikkonen, que já se aposentou - participaram de uma campanha para incentivar a imunização contra o coronavírus. O CEO da F1, o italiano Stefano Domenicali, também fez parte do anúncio.

Com o avanço da vacinação, a categoria espera relaxar aos poucos as medidas de restrição que passou a adotar para conter a disseminação do vírus, como a constante testagem de todos os envolvidos nos GPs.

A exigência da F1 ocorre dias após o governo australiano confirmar a realização da corrida no país, no dia 10 de abril, desde que todos os profissionais estejam vacinados. Recentemente, o tenista sérvio Novak Djokovic acabou deportado da Austrália e impedido de disputar o Australian Open por não estar imunizado.

Neste ano, o Mundial terá 23 corridas ao todo, um recorde na história do campeonato. Além das regras da própria categoria, a F1 também vai seguir as determinações dos governos locais.