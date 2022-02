Pia convoca Marta e faz ajustes na seleção para a Copa América

A técnica Pia Sundhage convocou nesta terça-feira (1) as jogadoras do Brasil para o Torneio Internacional da França. Marta, 35, continua fazendo parte do grupo da seleção feminina de futebol, que tem a Copa América como principal objetivo da temporada.

A competição está marcada para julho, na Colômbia, e serve como qualificatório para a Copa do Mundo de 2023 - são três vagas para a América do Sul na disputa, que ocorrerá na Austrália e na Nova Zelândia. Até lá, a treinadora quer ver o time enfrentando adversários fortes.

No Torneio da França, que será realizado entre os dias 14 e 23 deste mês, o Brasil vai encarar França, Holanda e Finlândia. As partidas da equipe verde-amarela serão disputadas no estádio Michel D'Ormano, em Caen.

"É uma excelente oportunidade, muito importante. A gente vai enfrentar times de alto nível, e isso vai nos ajudar a buscar nossa qualificação para a Copa", afirmou Pia, que terá de lidar com uma dificuldade: as atletas que atuam no Brasil e nos Estados Unidos estão em férias.

"É difícil, mas é assim. A Antônia está no meio da temporada, por exemplo, e a Debinha nem começou. É provável que tenhamos mais jogadoras de clubes europeus no primeiro jogo, porque não precisam lidar com tanto jetlag", disse a técnica sueca.

Dez das atletas convocadas atuam no Brasil, e quatro jogam nos Estados Unidos. As outras nove defendem agremiações da Europa e estão em atividade.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADAS:

Goleiras

Letícia Izidoro (Benfica-POR)

Lorena (Grêmio)

Jully (Palmeiras)

Defensoras

Rafaelle (Arsenal-ING)

Daiane (Madrid CFF-ESP)

Tainara (Bordeaux-FRA)

Tamires (Corinthians)

Antônia (Madrid CFF-ESP)

Thais Regina (São Paulo)

Letícia Santos (Eintracht Frankfurt-ALE)

Fernanda Palermo (São Paulo)

Meio-campistas

Ary Borges (Palmeiras)

Adriana (Corinthians)

Kerolin (North Carolina Courage-EUA)

Angelina (OL Reign-EUA)

Julia Bianchi (Palmeiras)

Duda (Flamengo)

Luana (Paris Saint-Germain-FRA)

Atacantes

Debinha (North Carolina Courage-EUA)

Marta (Orlando Pride-EUA)

Geyse (Madrid CFF-ESP)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Gio Queiroz (Levante-ESP)