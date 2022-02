Mesmo com 43kg a mais, carros de 2022 não devem perder velocidade

Quando o regulamento de 2022 foi anunciado, a expectativa da F-1 era de que os carros fossem até 3s5 mais lentos por volta. Às vésperas dos primeiros testes, que vão acontecer neste mês de fevereiro, as equipes já começam a falar em andar no mesmo ritmo que em 2021. Mesmo com carros pelo menos 43kg mais pesados.

Essa é a diferença do peso mínimo, que pulou de 752kg em 2021 para 795kg em 2022, algo que vem das novas estruturas de segurança reforçadas no chassi e dos pneus, com aro 18 ao invés do 13.

A questão do tempo de volta não é fundamental para a F-1 neste momento, já que a grande ideia do novo regulamento é permitir mais ultrapassagens na pista. Ainda assim, a Mercedes espera que os carros sejam muito mais rápidos do que o esperado, como explicou o diretor técnico da Mercedes, Mike Elliott.

"A performance geral dos novos carros provavelmente não será muito diferente daquela dos antigos. Obviamente, a intenção das regras era melhorar as disputas na pista, e vai demorar um tempo até que possamos ver se isso realmente vai acontecer", explicou o engenheiro.

Além do peso a mais, os carros de 2022 terão uma porcentagem maior de combustível vindo de fontes renováveis, o que poderia afetar a performance negativamente. "Os carros são mais pesados, e a unidade de potência vai funcionar de maneira um pouco diferente com o combustível E10 (com 10% de fontes renováveis). A maneira como a parte aerodinâmica vai funcionar é diferente, assim como o acerto do carro."

Tudo é diferente no novo regulamento, mas há quem aposte que os carros serão bem parecidos entre si. Isso porque, tentando fechar todas as possibilidades de que alguém encontre uma brecha e saia em vantagem, a F-1 está adotando um regulamento bastante restritivo, como lembrou o diretor técnico da Ferrari, Laurent Mekies.

"Definitivamente, temos menos liberdade. Todos estamos empolgados porque será totalmente diferente em relação a 2021. Mas o quão diferente os carros serão entre si? Veremos. No começo, eles até podem ser diferentes. Mas depois de seis meses ou um ano, será que vamos todos ter basicamente o mesmo carro?"

De fato, as grandes diferenças devem ficar escondidas debaixo da carenagem. Isso porque a grande aposta do regulamento de 2022 é gerar mais pressão aerodinâmica do assoalho dos carros, e por isso a superfície visível será mais simples e padronizada. Essa decisão foi tomada para diminuir a turbulência causada pelos carros e, assim, permitir disputas mais acirradas na pista.

O primeiro lançamento da F-1 em 2022 está marcado para o próximo dia 10, quando a Aston Martin mostrará seu carro. Mas a expectativa é de que estes lançamentos não relevem muito da parte técnica. Os carros vão à pista em testes privados ao longo do mês e na primeira bateria da pré-temporada, entre 22 e 25 de fevereiro, a portas fechadas em Barcelona, com presença da imprensa, mas sem que se possa mostrar muita coisa. O único teste aberto será no Bahrein entre 10 e 12 de março, pouco antes de a temporada começar, com o primeiro GP dia 20 de março, também no Bahrein.