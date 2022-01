Alex Sandro testa positivo para Covid-19 e desfalca seleção contra o Paraguai

O técnico Tite sofreu uma baixa de última hora para o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai, nesta terça-feira (1º), em Belo Horizonte, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O lateral-esquerdo Alex Sandro testou positivo para a Covid-19 e já está cumprindo quarentena.

De acordo com a CBF, o jogador está sendo acompanhado pelo departamento médico e não apresenta sintomas da doença. O exame foi realizado no domingo e o lateral já foi liberado. Ele ficará em isolamento no Brasil, antes de viajar para a Itália e retomar os treinos com a Juventus.

Sem Alex Sandro, Tite deve escalar Alex Telles entre os 11 para o jogo desta terça, no Mineirão, pela 16ª rodada. A mudança, contudo, já era uma possibilidade uma vez que a seleção já está classificada para a Copa e o treinador indicou que pretendia aproveitar os dois jogos desta Data Fifa para fazer testes na equipe.

Na quinta-feira (27), Alex Sandro foi o titular da lateral-esquerda no empate por 1 a 1 com o Equador, em Quito. Telles, portanto, já tinha boas chances de aparecer entre os titulares nesta terça.

Nesta segunda, no entanto, Tite evitou projetar quem serão os titulares contra o time do Paraguai.