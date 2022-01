Brasil segue preparação e terá mudanças para enfrentar o Paraguai

empatou em 0 a 0 com o Equador Tite comandou na tarde deste domingo (30) o segundo treino preparatório da seleção brasileira para enfrentar o Paraguai na terça-feira (1º), às 21h30min, no Mineirão. O jogo vale pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar e vai contar com uma escalação diferente daquela quena última quinta (27).

Há dois desfalques imediatos: o lateral-direito Emerson Royal, expulso na partida de Quito, e o zagueiro Éder Militão, que recebeu o segundo cartão amarelo no torneio e também cumprirá suspensão. A dupla que atua respectivamente por Tottenham e Real Madrid já foi liberada da rotina da seleção, que decidiu não convocar substitutos e seguirá com 24 jogadores para a próxima rodada.

Para além dos desfalques por suspensão, Tite planeja mais mexidas na equipe com o objetivo de aumentar os minutos em campo de jogadores que têm tido pouco espaço nos jogos anteriores ou que nem sequer estrearam, como é o caso do zagueiro Gabriel Magalhães. Entre os outros nomes que devem receber atenção especial da comissão técnica estão Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães e Gabigol.

O treino deste domingo foi fechado para a cobertura da imprensa na Toca da Raposa II, CT do Cruzeiro, e apenas 28 minutos foram transmitidos pela CBF TV, o que consistiu no aquecimento dos jogadores. A exibição online do treino se encerrou antes da parte tática que mostraria a divisão de times, e só foi possível observar o auxiliar técnico Cleber Xavier distribuindo coletes para Everton Ribeiro e Gabriel Jesus - ambos provavelmente estarão no time reserva contra o Paraguai.

O treino de sábado (29) não contou com os titulares em campo, mas serviu para aprimoramentos da dupla de zaga que deve ser titular no Mineirão, formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, e também trabalhos técnicos específicos de defesa e ataque. Está previsto mais um treinamento para a tarde desta segunda-feira (31), no Mineirão, que é palco do jogo. Tite deve, enfim, revelar a escalação.

A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo e cumpre tabela nestas rodadas finais. O time está invicto e lidera com 11 vitórias e três empates. Já o Paraguai é penúltimo colocado com apenas 13 pontos e não vence um jogo desde setembro do ano passado.