Grêmio sofre gol no fim e só empata com o Brasil de Pelotas

O Grêmio não conseguiu manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho e apenas empatou com o Brasil de Pelotas por 1 a 1, na tarde de sábado (29), no Bento Freitas, pela 2ª rodada. O confronto marcou a despedida da equipe de transição gremista, que somou 4 dos 6 pontos disputados. Na quarta-feira (2), às 16h, o elenco principal faz sua estreia na temporada diante do São José, na Arena.

Apoiado pela torcida, o Brasil parecia disposto a aproveitar o time alternativo gremista para somar a primeira vitória. Ninguém, porém, conseguia criar grandes lances. Tanto que a primeira boa oportunidade aconteceu apenas aos 32 minutos, com Vini Paulista arriscando de fora da área e mandando rente a trave.

No primeiro minuto do segundo tempo, Elias recebeu lançamento dentro da área e chegou antes de Marcelo, sendo derrubado pelo goleiro. O próprio atacante cobrou e fez seu terceiro gol no Gauchão. A partida ficou aberta e os dois times tiveram boas chances na sequência, com uma finalização na trave cada.

A pressão Xavante se intensificou nos minutos finais e o empate veio aos 40. Luizinho invadiu a área, Felipe Albuquerque tentou tirar e a bola sobrou para Paulo Vitor bater na saída do goleiro.

O pós-jogo ficou marcado por um episódio de racismo envolvendo o goleiro Adriel, do Grêmio, que relatou ter sofrido ofensas racistas por parte de alguns torcedores do Xavante. Em nota, o Tricolor lamentou o acontecido e informou que providências jurídicas serão tomadas.