Bia Haddad busca título do Australian Open e fim de jejum histórico

Beatriz Haddad Maia está a um jogo de uma conquista inédita para ela e que o tênis feminino brasileiro não alcança desde 1968, com Maria Esther Bueno. Neste domingo (30), à 1h (de Brasília), a dupla formada pela brasileira com a cazaque Anna Danilina desafiará as principais favoritas da chave, as tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, na decisão do Australian Open.

Siniakova é a líder do ranking de duplas. Logo atrás vem Krejcikova, quarta colocada em simples e vencedora de Roland Garros no ano passado. A parceria entre elas já rendeu três títulos de Grand Slam e a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio.

O currículo das rivais, entrosadas e vencedoras, dimensiona o tamanho do desafio que Bia e Danilina terão na final. Mas até aqui as desafiantes conseguiram se dar bem justamente contra as probabilidades.

No fim de dezembro, Bia viajou à Austrália confiante para o início da temporada. Estava embalada por um ano de recuperação no ranking em 2021, com a volta ao top 100 (sua melhor posição foi 58ª, em 2017) e a vitória mais expressiva da carreira, diante da então número 3 do mundo Karolina Pliskova.

A paulista voltaria a jogar a chave principal de um Grand Slam após dois anos e meio. Nesse período, ela ficou dez meses suspensa por um caso de doping - sua defesa conseguiu provar a tese de contaminação cruzada - e recomeçou praticamente do zero.

Em Melbourne, a tenista parou na segunda rodada em simples, derrotada pela romena Simona Halep. Nas duplas, a ideia inicial era atuar ao lado de Nadia Podoroska. Com a lesão da argentina, porém, Bia precisou refazer os planos e formar a dupla com Anna. As últimas se tornaram as primeiras no torneio WTA 500 de Sydney, com a conquista do título mais expressivo da carreira de ambas.

A cazaque nasceu na Rússia, mas representa o Cazaquistão desde 2011. Ela jogou tênis no circuito universitário dos EUA de 2015 a 2018, enquanto se graduava em economia. Seu melhor ranking de simples foi a 269ª posição, em 2020. Nas duplas, vem em ascensão desde o ano passado, quando entrou no top 100, e era a 53ª antes do Australian Open.

Em Sydney, o sucesso da parceria inesperada incluiu uma vitória sobre as favoritas japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara. Elas voltaram a se enfrentar nas semifinais do Australian Open, novamente com triunfo da brasileira e da cazaque sobre as cabeças de chave número 2. Foi a nona vitória consecutiva da dupla.

Bia se tornou apenas a terceira atleta do país a chegar à decisão de um dos torneios do Grand Slam, os quatro mais importantes do esporte.

As outras foram Cláudia Monteiro, vice-campeã nas duplas mistas de Roland Garros em 1982, e Maria Esther Bueno. Vencedora de 19 troféus desse nível (11 em duplas, 7 em simples e 1 em duplas mistas), Maria Esther conquistou um deles na Austrália, em 1960, e o último em 1968, no US Open.

Quebrar esse período de 54 anos sem que uma brasileira seja campeã de um Slam também estará em jogo para Bia neste domingo.