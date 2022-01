Flamengo anuncia a contratação do atacante Marinho, ex-Santos

O Flamengo anunciou, nesta sexta-feira (28), a contratação do atacante Marinho. O jogador, que estava no Santos, é o primeiro reforço do clube rubro-negro para a temporada. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirma: "É pai... Agora chegou a hora de realizar teu sonho e o meu também".

Marinho chega para um setor que, recentemente, perdeu Kenedy, que retornou ao Chelsea, da Inglaterra, e Michael, vendido ao Al Hilal, da Arábia Saudita, por cerca de R$ 45,5 milhões.

A negociação entre Flamengo e Santos girou em torno de R$ 8 milhões. O Santos priorizava uma transação para o exterior, mas não recebeu algo concreto. O atacante sonhava em atuar nos Emirados Árabes Unidos, porém, gostou da possibilidade de vestir a camisa do clube da Gávea.

No Rio de Janeiro, vai se juntar a outros nomes com passagens pela Vila Belmiro, como Diego, Gabigol, Bruno Henrique, Gustavo Henrique e Thiago Maia.

O "flerte" entre Marinho e o Flamengo, inclusive, é antigo. Ainda em 2016, quando estava no Vitória e foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro, despertou interesse do Rubro-Negro e outros clubes. Ao fim daquela temporada, o jogador foi convidado a participar do "Jogo das Estrelas", famoso evento beneficente de Zico, onde tradicionalmente a torcida do Flamengo comparece em grande maioria no Maracanã.

Ciente de que negociações haviam sido abertas, Marinho foi questionado antes de sua partida como esperava que fosse a recepção dos torcedores rubro-negros, e respondeu: "É diferente ter contato com a torcida do Flamengo no meio de tudo isso. Espero que seja uma recepção positiva".

À época, porém, foi para a China. Em 2018, acertou com o Grêmio. Foi no período no tricolor gaúcho que um torcedor rubro-negro gravou um vídeo ao lado do atacante - no que parecia ser um resort - e sugeriu que o clube da Gávea o contratasse.

Já em 2019, Marinho concedeu entrevista ao canal "Desimpedidos". Na ocasião, revelou o sonho de seu pai em vê-lo atuar com a camisa do Flamengo. "Eu fui lançado no Fluminense, pelo Renato Gaúcho, mas o sonho do meu pai era me ver vestindo a camisa do Flamengo. O sonho do meu pai? Não sei, talvez eu consiga realizar o sonho do meu pai, né?", indagou.