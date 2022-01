Gauchão: Grêmio aposta na gurizada para estreia contra o Caxias

Ao contrário do seu rival e principal concorrente ao título regional, o Grêmio inicia o campeonato com a equipe de transição. Enquanto isso, o técnico Vagner Mancini mantém a pré-temporada, visando a disputa da Série B em 2022. E para a estreia do Tricolor no Gauchão, o técnico Cesar Lopes escalará um time que mescla promessas do clube com alguns jogadores desconhecidos. O primeiro desafio será o Caxias de Rogério Zimmermann, nesta quarta-feira, às 19h, na Arena.

A disputa do Estadual é tratada como um vestibular para os jovens que almejam subir ao time principal neste ano. Boa parte dos atletas que vão a campo participaram da conquista do Campeonato Brasileiro de Aspirantes no ano passado. Nomes conhecidos, como os meias Pedro Lucas, Bitello e Vini Paulista, e o atacante Elias Manoel se juntam a nomes que ainda buscam visibilidade e convencer Mancini.

Para esta primeira partida, diante da torcida, Cesar Lopes deve escalar a equipe com Felipe Scheibig; Felipe, Ericson, Heitor e Guilherme Guedes; Jhonata Varela, Bitello, Vini Paulista, Pedro Lucas e Rildo; Elias Manoel. Esse mesmo time ainda enfrentará o Brasil, em Pelotas, no próximo final de semana. Somente na terceira rodada, contra o São José, no dia 2 de fevereiro, Mancini assume o comando do time e escalará o Grêmio com força máxima.

"Eu sempre sonhei em ser treinador de futebol e trabalhei muito para isso. Estar à frente do Grêmio, que foi o clube que sempre me oportunizou, nas primeiras partidas do Gauchão, vai ser muito gratificante", disse Cesar Lopes.