Grêmio inicia o Gauchão com técnico que está no clube há 18 anos

O Grêmio que iniciará o Campeonato Gaúcho de 2022 estará repleto de caras novas. O time que enfrentará o Caxias, nesta quarta-feira (26), às 19h, em Porto Alegre, tem como base o grupo vencedor do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

César Lopes também é personagem do chamado time de transição gremista Elias Manoel, Pedro Lucas, Vini Paulista e Bitello são alguns dos destaques. Mas, além deles,. O treinador ganha a maior oportunidade da carreira após 18 anos atuando nas categorias de base.

O Grêmio abrirá o Gauchão com o time B de olho em uma pré-temporada maior para o grupo comandado por Vagner Mancini. A estreia do time principal está prevista para a terceira rodada, diante do São José-RS, em 2 de fevereiro.

Aos 38 anos, César Lopes é o treinador que vai abrir o Estadual de 2022 com a camisa do Grêmio. Formado em educação física, com licença B da CBF e cursando a licença A, ele assumiu o atual cargo em julho do ano passado.

Antes, ele passou três anos como treinador do time sub-20, duas temporadas como técnico da sub-17 e outro ano como comandante da equipe sub-16. O currículo também tem o cargo de treinador sub-13, sub-12 e sub-11, entre outras funções. A trajetória começou em 2004.

César fez estágio de educação física na chamada Escola do Grêmio, setor da base que cuida de jovens até os 14 anos. Em 2005, ele virou estagiário como auxiliar técnico das categorias de base. Em 2007, estreou como treinador do time sub-10.

O treinador acompanhou de perto toda a geração recente que despontou no time principal do Grêmio, de Arthur a Vanderson. E agora é o responsável por lapidar o novo ciclo de jovens que o clube pretende aproveitar ainda em 2022.

A equipe de César Lopes tem como destaques Elias Manoel, artilheiro do Brasileirão de Aspirantes, e os meias Pedro Lucas, Bitello e Vini Paulista.

"Eu sempre sonhei em ser treinador de futebol e trabalhei muito para isso. Estar à frente do Grêmio, que foi o clube que sempre me oportunizou, nas primeiras partidas do Gauchão vai ser muito gratificante", disse César Lopes.

Além da estreia contra o Caxias, o Grêmio de César Lopes tem mais um jogo garantido, diante do Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas. Depois da terceira rodada do Gauchão, o uso do time de transição poderá ser feito de maneira pontual.