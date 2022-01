Palmeiras já tem Copinha e agora vai atrás do Mundial

A piada de que o "Palmeiras não tem Copinha e não tem Mundial" começou a cair nesta terça-feira (25), no Allianz Parque. Com futebol de superioridade incontestável, a equipe goleou o Santos por 4 a 0 e conquistou o primeiro título da Copa São Paulo em sua história. Em fevereiro, o elenco profissional disputa o Mundial de Clubes nos Emirados Árabes, o sonho máximo do torcedor alviverde. A final está marcada para o próximo dia 12.