Bia Haddad alcança inédita semifinal nas duplas no Australian Open

A tenista Beatriz Haddad Maia está nas semifinais da chave de duplas do Australian Open. Nesta terça-feira (25), ela e a parceira cazaque Anna Danilina venceram, de virada, a sueca Rebecca Peterson e a russa Anastasia Potapova por 2 sets a 1 (4/6, 7/5 e 6/3).

A paulista é a primeira brasileira a chegar às semis na Austrália na era profissional do esporte que começou em 1968. Ela também obteve o melhor resultado do tênis feminino do Brasil no torneio desde a semifinal de Maria Esther Bueno em 1965. A lendária vencedora de 19 Grand Slam conquistou um troféu de duplas do Australian Open, em 1960.

O resultado de Bia reforça um ótimo momento das tenistas do país. Em setembro de 2021, Luisa Stefani chegou às semifinais do US Open e quebrou uma marca de 53 anos sem que uma brasileira alcançasse essa fase na chave de duplas femininas de um Grand Slam. Antes, Luisa e Laura Pigossi conquistaram a primeira medalha olímpica do país no esporte, com o bronze nos Jogos de Tóquio.

Essa foi a quarta vitória de Bia e Danilina e a terceira de virada, após perderem o primeiro set. Nas semis, ainda sem data definida, elas terão seu maior desafio até aqui, diante das japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara. As cabeças de chave número 2 venceram a croata Petra Martic e a norte-americana Shelby Rogers nas quartas.

Apesar do favoritismo das rivais, Bia e Danilina as venceram há cerca de duas semanas, nas semifinais do torneio WTA 500 de Sydney. Na sequência, a parceria da brasileira e da cazaque, formada apenas neste início de 2022, conquistou o título. Agora já são oito triunfos em sequência para elas.

"Não foi fácil para se sentir e jogar 100% bem. Sei que não jogamos o nosso melhor tênis, mas tentamos lutar e subir o nosso nível. Sabíamos que no tênis as coisas mudam muito rápido", disse Bia na entrevista após o jogo, realizado sob forte calor em Melbourne. "É uma loucura pensar em quantas partidas nós estivemos em situações difíceis", acrescentou.