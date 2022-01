Clássico da Copinha tem invasão de campo com faca

O Palmeiras vencia o São Paulo por 1 a 0, no finalzinho da partida semifinal da Copa São Paulo de juniores. Então, houve uma invasão ao gramado da Arena Barueri, em Barueri. Ao menos três torcedores tricolores pularam da arquibancada para o gramado e discutiram com atletas alviverdes. Terminado o entrevero, o árbitro recolheu do campo uma faca.

Após alguns minutos de paralisação, o jogo foi retomado. O Palmeiras sustentou a vantagem e avançou à final da tradicional competição de base. A decisão será contra o Santos, na terça-feira (25), em local a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Ao apito final, jogadores dos dois times deixaram o campo escoltados por seguranças. Só havia torcedores do São Paulo no estádio localizado na Grande São Paulo. Desde 2016, por determinação da Secretaria de Segurança Pública do estado, os clássicos paulistas são disputados com apenas uma torcida. Como a formação tricolor tinha melhor campanha, atuou com apoio das arquibancadas.

Não foi suficiente para o triunfo, comprometido logo no início. Aos quatro minutos do primeiro tempo, o volante Pablo vacilou na saída de bola e a ofereceu a Giovani. O atacante do Palmeiras agradeceu o favor, saiu na cara do goleiro Young e colocou a formação verde branca em vantagem no clássico.

O São Paulo pressionou em busca do empate, sobretudo no segundo tempo. Porém os duelos técnicos e táticos ficaram em segundo plano quando houve a invasão e a faca apareceu. O jogo foi terminado, sem notícia de feridos -a Polícia Militar, até a conclusão deste texto, não havia divulgado informações sobre detidos.

Na decisão, há mais um clássico, novamente com torcida única. Como o Palmeiras tem melhor campanha do que o Santos, pelo regulamento, tem o direito de ter o apoio da galera. É provável que o confronto seja confirmado para o Allianz Parque, porém a FPF ainda oferecerá detalhes logísticos sobre a decisão.