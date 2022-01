Renovado no início do ano, contrato de Lindoso vai até o fim de 2022

O Inter anunciou, no início do ano, um pacote de novidades em seu grupo. Além da saída de uma série de jogadores, o Colorado confirmou as renovações de Rodrigo Lindoso, Keiller, Moisés, Johnny e Víctor Cuesta, mas não informou os períodos pelos quais os vínculos foram ampliados. Segundo apurou a reportagem, o de Lindoso vai até o fim do ano.

Quando negociou sua ampliação de vínculo, o meio-campista de 32 anos debatia com o clube um vínculo de uma ou duas temporadas. Ficou estabelecido que o contrato terá duração apenas até o fim de dezembro.

Lindoso foi titular durante boa parte de 2021 e fechou o ano com 36 jogos, dois gols e uma assistência. Johnny, por sua vez, renovou até 2024 e Cuesta até o fim de 2023.

O Inter ainda pretende agregar mais um volante a seu elenco. Há negociações em andamento que podem avançar na próxima semana. Além de Lindoso, o grupo atual tem Rodrigo Dourado, Liziero e Johnny. Edenilson foi utilizado deslocado para a direita na temporada passada, mas também pode voltar a jogar centralizado.

O Colorado estreia na temporada nesta quarta-feira (26), em Caxias do Sul, diante do Juventude. O duelo marcado para às 16h será o primeiro do técnico uruguaio Alexander Medina no comanda do time. A tendência é de que o time seja o principal, sem preservações.