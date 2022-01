Vasco desperta interesse dos donos do Genoa entre sondagens por SAF

Ainda em fase de estudos para elaboração de sua Sociedade Anônima de Futebol (SAF), o Vasco tem recebido sondagens de investidores internacionais. Um dos que se mostrou interessado em gerir o futebol do centenário clube foi a empresa americana 777 Partners, que é dona do Genoa, da Itália, e de outras equipes, além de ter participação minoritária de 15% no Sevilla, da Espanha. A informação inicial foi dada pela Bloomberg e confirmada pela reportagem.

Devido ao clube ainda estar em fase de construção de sua SAF, as conversas ainda não tiveram um avanço. O Vasco recentemente contratou a renomada empresa de auditoria e consultoria KPMG para valorar o projeto e o escritório de advocacia Veirano para estudar toda a parte jurídica.

Paralelamente, o próprio clube criou um conselho executivo interno formado pelo seu CEO, Luiz Mello, pelos vice-gerais, Carlos Osório e Roberto Duque Estrada, pelo vice-jurídico, José Carlos Bulhões, pelo vice de Finanças, Adriano Mendes, e pelo vice de Relações Públicas, Maurício Corrêa. A intenção é que este grupo acompanhe os estudos das empresas.

Uma vez que o projeto estiver concluído, ele ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, onde há um foco de resistência e ainda muitas dúvidas, que já motivaram pedidos de esclarecimentos.

Inicialmente, a ideia do Vasco é ter uma SAF 100% do clube, mas em nenhum momento a diretoria descartou a possibilidade de venda de ações, algo que tem surgido com força dado as sondagens.

Como forma de atrativo, o time cruzmaltino tem se posicionado ao mercado como um dos cinco clubes do país com alcance nacional de torcida, se colocando ao lado de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo.

Além de ser dona do Genoa (ITA) e de ter 15% do Sevilla (ESP), a 777 Partners também possui investimentos na Liga de Basquete britânica, no futebol feminino, entre outros. Recentemente, a SAF do Botafogo comprada pelo americano John Textor, e a do Cruzeiro, pela empresa de Ronaldo Fenômeno.