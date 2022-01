Dupla Grenal conhece primeiros adversários na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou no início da tarde desta segunda-feira (17) os confrontos da Copa do Brasil de 2022. Pela primeira fase da competição, o Grêmio enfrenta o Mirassol-SP, e o Inter vai até o Rio Grande do Norte enfrentar o Globo-RN. A entidade ainda não divulgou data e hora dos confrontos, mas para essa fase as datas previstas para realização dos jogos são os dias 23 e 24 de fevereiro e os dias 2 e 3 de março. A grande final do torneio está marcada para o mês de outubro, em confronto de ida e volta nos dias 12 e 19.

Assim como nas edições anteriores, a primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único, na casa da equipe pior ranqueada no ranking da CBF. Sendo assim, Grêmio e Inter jogarão fora de casa pela vaga na segunda fase – a dupla Grenal também avança no caso de empate.

A segunda fase também será em jogo único, mas o mando de campo acontece via sorteio. Em caso de empate, a classificação sairá nos pênaltis. Os duelos dessa rodada acontecerão nos dias 9, 10, 16 e 17 de março. A partir da terceira fase, os jogos voltam a ser disputados em confrontos de ida e volta, sem o critério do gol fora de casa.

Se for classificado, o Inter disputará a segunda fase no Estádio Beira-Rio contra o vencedor do duelo entre Humaitá-AC e Brasiliense. Já o Grêmio seguirá jogando fora de casa e pega quem avançar entre Azuriz-PR e Botafogo-SP.

A primeira fase da competição também será marcada pelo duelo gaúcho entre Gloria de Vacaria e Brasil de Pelotas, em Vacaria. O Juventude, outro representante do estado na Copa do Brasil, enfrenta fora de casa o Porto Velho-RO.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil:

Chave 1

Moto Club-MA x Chapecoense-SC

Icasa-CE x Tombense-MG

Chave 2

Bahia de Feira-BA x Coritiba-PR

Pouso Alegre-MG x Paraná-PR

Chave 3

Mirassol-SP x Grêmio-RS

Azuriz-PR x Botafogo-SP

Chave 4

URT-MG x Avaí-SC

Ceilândia-DF x Londrina-PR

Chave 5

União Rondonópolis-MT x Atlético-GO

Nova Venécia-ES x Ferroviário-CE

Chave 6

Porto Velho-RO x Juventude-RS

Real Noroeste-ES x Operário-PR

Chave 7

Ferroviária-SP x Vasco-RJ

Grêmio Anápolis-GO x Juazeirense-BA

Chave 8

Atlético-BA x CSA-AL

Trem-AP x Paysandu-PA

Chave 9

São Raimundo-RR x Ceará-CE

Tuna Luso-PA x Novorizontino-SP

Chave 10

ASA-AL x Cuiabá-MT

Lagarto-SE x Figueirense-SE

Chave 11

Altos-PI x Sport-PE

Costa Rica-MS x ABC-RN

Chave 12

Sousa-PB x Goiás-GO

Nova Iguaçu-RJ x Criciúma-SC

Chave 13

Globo-RN x Inter

Humaitá-AC x Brasiliense-DF

Chave 14

Rio Branco-AC x Vila Nova-GO

Maricá-RJ x Guarani-SP

Chave 15

Sergipe-SE x Cruzeiro-MG

Tuntum-MA x Volta Redonda-RJ

Chave 16

Portuguesa-RJ x CRB-AL

Operário-MT x Sampaio Corrêa-MA

Chave 17

Campinense-PB x São Paulo-SP

São Raimundo-AM x Manaus-AM

Chave 18

Cascavel-PR x Ponte Preta-SP

Tocantinópolis-TO x Náutico-PE

Chave 19

Salgueiro-PE x Santos-SP

Fluminense-PI x Oeste-SP

Chave 20

Castanhal-PA x Vitória-BA

Glória-RS x Brasil-RS