Eduardo Bolsonaro elogia Djokovic por não tomar vacina contra Covid

deportado neste domingo (16) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), elogiou o tenista sérvio Novak Djokovic,da Austrália por tentar entrar no país sem estar vacinado contra a Covid-19.

"Se vencesse o Grand Slam de Melbourne, o sérvio Djokovic bateria Roger Federer e se tornaria o maior campeão de Grand Slam de todos os tempos. Optou pela liberdade e hoje torna-se um líder mundial nesta área, enquanto vídeos bizarros da Austrália inundam a internet", afirmou o deputado federal.

A mensagem foi publicada nas páginas do político em diferentes redes sociais. Eduardo Bolsonaro já se opôs à vacinação contra a Covid-19 em diversos momentos, numa posição que vai na contramão da recomendação de cientistas de todo o mundo.

Em um encontro virtual com atletas sérvios realizado em abril de 2020, Djokovic foi enfático ao se posicionar contra a exigência da vacina. "Pessoalmente, sou contra a vacinação e não quero que alguém me force a ser vacinado para viajar", afirmou.

Djokovic viu a Justiça australiana rejeitar o recurso de sua defesa e manter a suspensão do visto de entrada no país. Após a audiência, o atual campeão do torneio foi deportado. Ele pegou um voo no aeroporto de Melbourne com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O tenista entrou na Austrália no dia 5 de janeiro sem se vacinar, apresentou uma isenção médica e alegou que testou positivo para Covid-19 em 16 de dezembro. Ao desembarcar no aeroporto, ele foi parado pela polícia alfandegária por não apresentar todos os documentos necessários para justificar a entrada no território australiano.

O atleta será substituído no Aberto da Austrália pelo italiano Salvatore Caruso, número 150 do mundo no ranking da ATP.