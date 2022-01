Jhonata Robert rompe ligamento e fica fora por seis meses

O Departamento Médico gremista comunicou no sábado (15) que o meia-atacante Jhonata Robert deve ficar seis meses fora dos gramados após sofrer um entorse com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na sexta-feira. Nesta semana ele será submetido a uma cirurgia.

O atleta de 22 anos estava no elenco que iniciou a pré-temporada na semana passada. Sem contar com ele, até pelo menos metade do ano, o Grêmio deve ir atrás de um substituto para o grupo e vai observar jogadores da equipe de transição, que disputará as primeiras rodadas do Gauchão, e do Grêmio sub-20 - time que atuou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Há ainda, a possibilidade de se buscar um reforço no mercado.