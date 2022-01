Atacante do Fortaleza, David está próximo de ser reforço do Inter

A direção colorada segue no mercado em busca de jogadores de ataque que atuam nas extremas e está perto de adquirir, junto ao Fortaleza, o atacante David, de 26 anos. Os valores da compra de parte dos direitos econômicos do atleta giram em torno de R$ 10 milhões que serão desembolsados pelo Inter.

Desde 2020 no clube cearense, David disputou 112 partidas, marcou 25 gols e deu 12 assistências pelo Fortaleza. Ele foi um dos destaques da campanha que classificou o clube para a Libertadores desta temporada após o quarto lugar no Campeonato Brasileiro de 2021.

Além de David, o Inter tenta a contratação de mais dois jogadores de ataque. O uruguaio Brian Rodriguez, do Los Angeles-EUA, e o argentino Ezequiel Barco, do Atlanta United-EUA, podem ser os dois próximos reforços do Colorado.