Convocado por Tite, Philippe Coutinho faz estreia pelo Aston Villa neste sábado

anunciar a convocação O técnico Tite foi bastante questionado aode Philippe Coutinho para a penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, na quinta-feira (13). O treinador mostrou confiança na volta por cima do meia e terá chance de observá-lo já neste sábado, em sua estreia oficial no Aston Villa, diante do Manchester United, no Villa Park, em Birmingham.

O brasileiro chegou ao Aston Villa no dia 7 de janeiro, vem treinando forte e foi relacionado pelo técnico Gerrard para o compromisso do Campeonato Inglês. Coutinho só não sabe se começará a partida ou se entrará durante os 90 minutos.

"Philippe treinou conosco por três dias e não teve problemas. Só temos que trabalhar na preparação dele para o jogo e na sua forma física", afirmou o técnico Gerrard. "Está em boa posição para jogar, mas vamos decidir antes do jogo", seguiu o comandante inglês, que foi companheiro do brasileiro como jogador no Liverpool.

A preocupação com Philippe Coutinho vai além do período de inatividade pelo Barcelona - não atua há mais de um mês - e sim por possíveis resquícios da covid-19. "Ele não está 100% fisicamente, fez muitos treinos individuais no Barcelona e teve covid recentemente. É meu trabalho fazer com que ele se adapte e curta o próprio jogo novamente", explicou Gerrard.

O confronto com o Manchester United tem sabor de revanche para o Aston Villa, eliminado pelos rivais da Copa da Inglaterra, na última segunda-feira, com derrota por 1 a 0 em Old Trafford. Naquele jogo, o Aston Villa deu enorme trabalho ao goleiro De Gea, mas não balançou as redes. Com Coutinho esbanjando vontade de brilhar no retorno à Inglaterra, e também a estreia do lateral Lucas Digne, a expectativa é de que a equipe consiga se vingar.