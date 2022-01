Projeto Nadando Pelos Cartões Postais promove desafio inédito no Guaíba

No próximo dia 19 de fevereiro, Porto Alegre irá receber pela primeira vez o Desafio a Nado Praia das Garças, com práticas de stand up paddle, canoagem e natação em águas abertas no Lago Guaíba.

O desafio faz parte da ação Nadando Pelos Cartões Postais, que existe há cerca de dois anos e já percorreu diversos locais da Capital e do Estado, como destaca o organizador, Franscismar Siviero: "o projeto Nadando Pelos Cartões Postais já tem cerca de dois anos. Já fizemos um desafio de 11km na Lagoa do Casamento e depois fizemos o Limpe Lago Guaíba, junto com a Marinha e a Prefeitura, quando limpamos a Orla de Belém Novo".

Neste desafio, serão duas distâncias em disputa. A prova principal será a longa, com 4,5 Km de percurso, a serem completados nadando ou remando até a Ilha Chico Manoel e retornando para a praia. A média terá 2,0 km em uma volta. As duas provas terão largada no mesmo horário, às 9h.

O objetivo das provas é ajudar a promover um estilo de vida saudável e alertar sobre a relevância da preservação ambiental. "A participação é a melhor lição que podemos dar, pelo exemplo, de que a responsabilidade de cuidar do lugar em que vivemos é de todos nós, seja o nosso bairro ou o nosso planeta", destaca a organização do evento.

Para participar do percurso é necessário ser nadador e passar por uma triagem que garanta a segurança do atleta no percurso, em que este deve informar o clube onde treina e a metragem ao qual está acostumado. As inscrições são no valor de R$ 150,00 para nadadores e R$ 80,00 para os remadores (caiaque e stand up paddle) e crianças entre 7 e 12 anos iniciantes.

A prova está prevista para ocorrer no dia 19 de fevereiro, mas se houver alguma condição metereológica que impeça a realização do percurso, como chuvas e ventos fortes, a prova será transferida para o sábado subsequente. As inscrições, podem ser feiras através do e-mail [email protected] ou por WhatsApp 51991415266 até o dia 10 de fevereiro. É importante ressaltar que todos os participantes deverão apresentar a carteira de vacinação com pelo menos duas doses da vacina contra Covid-19 para realizar o percurso.

Futuro do Projeto

Para dar continuidade ao Projeto Nadando Pelos Cartões Postais, Siviero conta que, no dia 02 de abril, o projeto estará levando nadadores novamente para pontos importantes da capital gaúcha. "Em abril vamos ter um evento dentro das comemorações dos 250 anos de Porto Alegre e teremos outro desafio, dessa vez, até a Ilha das Pedras, em Belém Novo", destaca o organizador. Para este projeto, a expectativa da organização é contar com mais nadadores. Informações sobre o percurso e inscrições devem ser divulgadas em breve.