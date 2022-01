Gauchão começa no dia 26 de janeiro

O Campeonato Gaúcho de 2022 já tem data e hora para iniciar. A competição começa oficialmente no dia 26 de janeiro, uma quarta-feira, com o confronto entre Inter e Juventude, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. A tabela detalhada será divulgada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) nos próximos dias.