O volante Liziero foi oficialmente apresentado pelo Inter nesta quarta-feira. Ele vestirá a camisa 5 e fica em Porto Alegre por empréstimo até o final de 2022. O Colorado tem a opção de adquirir parte dos seus direitos econômicos que pertencem ao São Paulo no final do vínculo.

Em suas primeiras palavras como jogador do clube, o volante de 23 anos disse ter estudado o estilo de jogo do técnico Alexander Medina, falou um pouco de suas principais características e se colocou à disposição para atuar em diferentes funções no meio-campo colorado. "Me vejo como um volante mais de construção. De domínio de bola, passe e ocupação de espaço. Posso jogar tanto de 5 como de 8. Estou aqui para ajudar o time e desempenhar aquilo que o treinador pedir", disse o novo camisa 5 do Inter.

No último Campeonato Brasileiro, pelo São Paulo, Liziero esteve em 29 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. O jogador foi um dos destaques do Tricolor Paulista na conquista do campeonato estadual em 2021, mas no restante da temporada alternou entre bons e maus momentos no clube do Morumbi.

O volante é a terceira contratação colorada para a temporada. O Inter segue no mercado em busca de um lateral-direito, um volante e pontas.

A imprensa argentina recentemente noticiou o interesse colorado no meia-atacante Ezequiel Barco, atualmente no Atlanta United-EUA. A proposta teria sido um empréstimo com opção de compra pelo argentino de 22 anos, que tem contrato com o clube norte-americano até o final de 2022 e é um dos principais jogadores do elenco que disputa a Major League Soccer (MLS).