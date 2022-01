Lateral Nicolas é apresentado oficialmente pelo Grêmio

O Grêmio apresentou nesta terça-feira (11) de forma oficial o lateral-esquerdo Nicolas, de 24 anos, que veio do Athletico-PR por empréstimo até o final de 2022. O jogador foi revelado pelo próprio clube paranaense e soma passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, onde já disputou partidas pela Série B.

Em suas primeiras palavras como jogador do Grêmio, o lateral se mostrou empolgado com a oportunidade e disse que “não pensou duas vezes” ao aceitar a proposta do Tricolor. “É um ano diferente. É um ano em que cada jogo será uma final para nós e tenho certeza que todos estamos focados para alcançarmos nossos objetivos ao final do ano”, afirmou.

Apesar da apresentação tardia, o jogador já está trabalhando com o grupo gremista que se reapresentou para a pré-temporada que iniciou na segunda-feira (10). Nicolas chegou para suprir a saída de Bruno Cortez e deve brigar por posição com os laterais Diogo Barbosa e Guilherme Guedes.

A má notícia desta terça-feira pelos lados da Arena do Grêmio foi o acidente ocorrido durante a manutenção do gramado. Na ocasião, um dos agrônomos responsáveis sofreu lesões graves no pé durante o procedimento de remoção da grama e precisou amputar o membro. Em nota, a organização da Arena destacou que foram seguidos todos os protocolos de segurança prévios e a vítima trabalhava como terceirizado e, portanto, sua segurança seria de responsabilidade da empresa contratada.