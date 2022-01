Grêmio volta com zaga incerta após ano inconsistente de Kannemann e Geromel

recontratação de Diego Souza, o time tricolor se prepara para a temporada cujo objetivo principal é voltar para Série A. Porém, um setor ainda receberá atenção especial nas primeiras semanas após a reapresentação do grupo: a defesa. O Grêmio resolveu alguns de seus problemas para 2022. Com seis contratações, o que inclui a, o time tricolor se prepara para a temporada cujo objetivo principal é voltar para Série A. Porém, um setor ainda receberá atenção especial nas primeiras semanas após a reapresentação do grupo: a defesa.

A equipe se reapresentou e retomou as atividades nesta segunda-feira (10). Tão logo os testes iniciais sejam realizados, o elenco começará a pré-temporada no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. nesta segunda-feira (10). Tão logo os testes iniciais sejam realizados, o elenco começará a pré-temporada no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre.

Janderson e Benítez, e também contratou três jogadores para a defesa: Orejuela, Nicolas e Bruno Alves. O problema é que para trás, a carência é maior. O grupo tem acréscimos importantes no setor ofensivo, como Diego Souza,, e também contratou três jogadores para a defesa: Orejuela, Nicolas e Bruno Alves. O problema é que para trás, a carência é maior.

Com Kannemann e Geromel vindos de uma temporada atrapalhada por lesões - o argentino ainda passou por uma cirurgia no quadril e tem prazo indeterminado para retorno -, e sem Ruan, que foi vendido ao Sassuolo, da Itália, ainda no ano passado, o time gaúcho encara problemas.

Restariam Paulo Miranda e Rodrigues como opções imediatas para o miolo de zaga, além de Bruno Alves. O primeiro deles, porém, deve ser liberado por empréstimo ao Juventude e não está nos planos.

Por isso, o Grêmio segue no mercado atrás de um zagueiro. Cacá, ex-Cruzeiro, segue em pauta. Atualmente no Tokushima Vortis, do Japão, o defensor de 22 anos poderá chegar a Porto Alegre caso sua equipe tope a liberação por empréstimo.

Gustavo Martins, que está no grupo que participa da Copa São Paulo, deve ser integrado tão logo a campanha gremista no torneio se encerre. A negociação com Manoel, do Fluminense, não avançou.

Outra posição no quarteto defensivo que segue carente é a lateral direita. Com a venda de Vanderson para o Monaco, da França, e a saída de Rafinha, que foi para o São Paulo ao fim do contrato, a lacuna se mantém.

Orejuela tenha sido contratado, caberá à comissão técnica escolher se utilizará Felipe, que retorna de empréstimo, Lucas Kawan, que participa da Copa São Paulo, ou Leonardo Gomes, afastado por lesão há bastante tempo. Ainda que, caberá à comissão técnica escolher se utilizará Felipe, que retorna de empréstimo, Lucas Kawan, que participa da Copa São Paulo, ou Leonardo Gomes, afastado por lesão há bastante tempo.

Na esquerda, ainda que Cortez tenha sido liberado, Diogo Barbosa e Guilherme Guedes, caso não seja negociado, dão suporte para Nicolas. No gol, não há perspectiva de acréscimo, já que Gabriel Grando e Brenno disputam posição.