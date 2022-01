Grêmio se reapresenta para temporada marcada por disputa da Série B

O ano de 2022 iniciou para o grupo principal do Grêmio na tarde desta segunda-feira (10), no CT Luiz Carvalho. A partir de amanhã, o grupo inicia os treinamentos no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, visando às disputas do Campeonato Gaúcho, da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Um fato que chamou atenção nas imagens divulgadas pelo clube foi a quantidade de atletas que se reapresentou. Ao todo, 17 jogadores estiveram presentes no primeiro dia de trabalho. Segundo comunicado do Grêmio, todos os envolvidos foram testados pelo departamento médico e entre as ausências estão cinco jogadores que testaram positivo para Covid-19 que acabaram sendo afastados. São eles: Douglas Costa, Rodrigues, Campaz, Michel e Jhonata Robert. Além dos infectados, Villasanti e Victor Bobsin apresentaram sintomas gripais e também foram separados do restante do elenco por precaução.

A única exceção foi o zagueiro Kannemann. Ele também não esteve presente na reapresentação, mas devido a uma cirurgia realizada no quadril. O argentino se apresentará na tarde de hoje.

Participaram da reapresentação gremista o presidente Romildo Bolzan, o vice de futebol Denis Abrahão, o diretor-executivo Diego Cerri e o técnico Vagner Mancini.

Ao fazer uso da palavra, o presidente gremista reforçou que 2022 é o ano para provar que o rebaixamento para a segunda divisão foi um acidente. “Não é possível nos conformarmos com o que aconteceu, mas é possível refazer a vida vencendo e reformar as coisas que erramos. Vamos todos juntos para fazer 2022 um ano importante. O ano da retomada e que vai dar novamente a dimensão exata do Grêmio”, disse.

Já o técnico Vagner Mancini ressaltou que a temporada deve ser de muita luta para “devolver aquilo que é a normalidade do Grêmio”, e prometeu que será feito de tudo para que os objetivos do clube sejam atingidos em 2022.

A estreia oficial do Grêmio na temporada acontece no dia 22 de janeiro, diante do Caxias, pela 1ª rodada do Gauchão. No entanto, o grupo principal só deve estrear na primeira metade de fevereiro, enquanto a equipe de transição disputa as primeiras rodadas do estadual.

O grupo que se reapresentou

Goleiros : Brenno e Gabriel Grando

: Brenno e Gabriel Grando Laterais : Orejuela, Diogo Barbosa, Leonardo Gomes e Nicolas

: Orejuela, Diogo Barbosa, Leonardo Gomes e Nicolas Zagueiros : Geromel e Bruno Alves

: Geromel e Bruno Alves Volantes : Thiago Santos, Lucas Silva, Fernando Henrique e Sarará

: Thiago Santos, Lucas Silva, Fernando Henrique e Sarará Meias : Benítez,

: Benítez, Atacantes : Diego Souza, Ferreira, Janderson e Churín

: Diego Souza, Ferreira, Janderson e Churín Ausentes: Douglas Costa, Rodrigues, Campaz, Michel, Jhonata Robert, Villasanti, Victor Bobsin e Kannemann

O calendário do Grêmio em 2022