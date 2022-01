Elenco colorado se apresenta nesta terça-feira

O Inter começa hoje os trabalhos da temporada de 2022. A apresentação oficial está marcada para as 15h, no CT Parque Gigante, onde serão realizadas avaliações clínicas e físicas com os jogadores. Será o primeiro contato do treinador Alexander Medina com o grupo.

O cronograma prevê, pela manhã de hoje, a realização de testes de Covid-19 nos atletas e demais envolvidos na apresentação. O primeiro trabalho em campo está marcado para as 8h de amanhã.

Com a estreia no Gauchão marcada para o dia 22 de janeiro, diante do Juventude, é provável que o clube inicie a competição com um time alternativo. O Inter deve jogar com força máxima somente a partir da metade da primeira fase do estadual, em fevereiro.

Ainda sem o elenco fechado, a direção segue atrás de reforços. Entre os já anunciados, as novidades na reapresentação serão o centroavante Wesley Moraes, o volante Liziero e o meia D'Alessandro, que retorna ao clube para a sua última passagem antes de se aposentar. Além disso, durante o dia devem ser anunciadas as permanências do volante Rodrigo Lindoso e do lateral Moisés para temporada.