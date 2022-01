Colorado confirma três reforços para a próxima temporada

O último fim de semana antes da reapresentação foi movimentado para os lados do Beira-Rio. Nada menos que três reforços foram confirmados nos últimos dias: o atacante Wesley Moraes, o volante Liziero e - talvez o anúncio de mais impacto no coração da torcida - o retorno do eterno ídolo D'Alessandro, que vai encerrar a carreira vestindo a camisa vermelha durante o Campeonato Gaúcho.

O acerto com o meia de 40 anos, com duração de quatro meses, foi anunciado no sábado. "Estou voltando ao clube neste ano importante e espero ajudar da melhor maneira. E, se Deus quiser, vou encerrar minha trajetória como atleta vestindo o manto colorado", disse D'Alessandro, em mensagem publicada nas redes sociais do Inter. Ao todo, serão quase 15 anos de uma relação de paixão entre o argentino e a torcida colorada.

O primeiro anúncio foi de Wesley Moraes, na sexta-feira (7). O centroavante de 25 anos pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, e fica no Beira-Rio até o final desta temporada. Antes de voltar ao Brasil, ele estava no Club Brugge, da Bélgica. Também por empréstimo, Liziero foi confirmado no sábado, e vem do São Paulo até o fim do ano, com opção de compra.

Nem tudo, porém, foi boas notícias. O negócio com Nikão, uma das prioridades coloradas para 2022, sofreu uma reviravolta e o meia-atacante deve parar no São Paulo. Mesmo destino de Patrick, jogador que viveu altos e baixos no Colorado e foi anunciado pela equipe paulista no sábado. Por outro lado, a situação de Edenilson está indefinida. O volante tem acerto alinhado com o Atlético-MG, mas o Inter reluta em liberar o atleta de 32 anos.

A reapresentação colorada está marcada para amanhã. Será também o começo oficial do trabalho do novo treinador Alexander Medina, que foi apresentado na sexta-feira. "Queremos um Inter protagonista, que seja muito competitivo, seja no Beira-Rio ou como visitante", garantiu o uruguaio, que estava no Talleres, da Argentina.