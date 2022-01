Grêmio se reapresenta com foco no retorno à primeira divisão

A reapresentação do elenco principal do Grêmio, marcada para esta segunda-feira (10), não deverá ser cercada de badalações. Ao invés de sorrisos e foco na disputa de competições continentais, jogadores e comissão técnica vão iniciar os treinos sob cobranças, em uma temporada que terá como obrigação o retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.