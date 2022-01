Pelé publica mensagem de ano novo e afirma: 'Pronto para a próxima partida'

Pelé usou as redes sociais na sexta-feira (7) para publicar uma mensagem de ano novo aos seus seguidores. Após um 2021 "desafiador", quando descobriu um tumor no cólon, o Rei do Futebol celebrou a chegada de 2022 com uma foto dos tempos de jogador, no Instagram, e afirmou estar "pronto para a próxima partida".

"Depois de alguns dias de descanso, estou amarrando as chuteiras para um novo ano que está começando. Avisem todos que eu estou pronto para a próxima partida", escreveu.

O ano de 2021 foi um dos mais difíceis para o ex-jogador de 81 anos. Pelé foi internado no dia 31 de agosto para fazer exames anuais de rotina no Hospital Albert Einstein, adiados em 2020 por causa da pandemia da Covid. Durante os procedimentos, o tumor no cólon, região do intestino grosso, foi identificado, com o Rei sendo operado já no dia 4 de setembro por recomendações médicas.

Pelé recebeu alta no final de setembro, após um mês internado. Durante o período em que esteve na unidade, ele usou regularmente as redes sociais para comunicar os fãs sobre o seu estado de saúde. Suas filhas passaram a postar mensagens e informações sobre o estado de saúde do pai, com mensagens positivas e alguns vídeos de sua recuperação.

No início de dezembro, Pelé foi hospitalizado novamente de maneira preventiva, possibilitando-o passar as festas de fim de ano ao lado de sua família, no Guarujá, sem precisar de maiores preocupações. Ele recebeu alta no dia 23 depois de passar 15 dias internado.