Damiris volta à seleção de basquete para tentar levar Brasil ao Mundial

Principal nome do basquete feminino do Brasil na atualidade, Damiris Dantas está de volta à seleção. Disponível em poucas oportunidades no último ciclo olímpico, por conta de lesões e de conflito de datas com a WNBA, a ala/pivô foi chamada pelo técnico José Neto para liderar o Brasil no Pré-Olímpico Mundial, entre os dias 10 a 13 de fevereiro, em Belgrado, na Sérvia.

No caminho contrário do que tem feito com o basquete masculino, onde ampliou o calendário de jogos de seleções e o número de equipes no Campeonato Mundial, a Fiba reduziu as vagas para o Mundial Feminino, de 16 para 12. E o Brasil, que já ficou fora da competição em 2018, agora terá um caminho difícil até a competição, prevista para o fim de setembro na Austrália.

Uma única vaga foi dada ao time campeão olímpico, os Estados Unidos, e outra à dona da casa. As demais serão distribuídas por grupos do Pré-Mundial. O Brasil está no Grupo 3, e vai jogar contra a Austrália (já classificada por ser sede do Mundial), Sérvia (dona da casa) e Coreia do Sul. Duas vagas estarão em jogo no grupo, para serem disputadas por brasileiras, sérvias e sul-coreanas.

Por falta de dinheiro, a seleção brasileira não foi convocada para treinamento na última data Fiba, no ano passado, e vai treinar menos de 10 dias antes do Pré-Mundial. A equipe se apresenta já no dia 1º de fevereiro e treina em um grupo de 14 atletas até o dia 7, quando duas serão cortadas para fechar o elenco em 12.

As novidades da lista são a ala Jeanne Flausino, do Aveiros de Portugal, e a armadora Lays, do Santo André. As pivôs Stephanie e Kamilla jogam no sistema universitário norte-americano. Além delas foram chamadas a capitã Érika de Souza, Tainá Paixão, Débora Costa, Alana Gonçalo, Isa Ramona, que volta de lesão, Patty Teixeira, Raphaella Monteiro, Thayná Silva e Mariane Carvalho.

A principal ausência da lista na comparação com o grupo que vinha trabalhando com Neto nas últimas convocações é Clarissa, destaque do basquete brasileiro na Europa, que tem lesão no joelho.