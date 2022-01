Inter se aproxima de Liziero e segue de olho em lateral

A direção colorada tem sido bastante ativa no mercado nos últimos dias, ainda que não tenha anunciado reforços de forma oficial. Os alvos da vez são o meia Liziero, do São Paulo, e o lateral-direito Fabricio Bustos, do Independiente-ARG.

Entre as negociações, a mais próxima de se concretizar é o empréstimo do meia são-paulino por uma temporada. O acerto entre os clubes deve sair durante a semana e o São Paulo não tende a dificultar a transferência do jogador que não está mais nos planos de Rogério Ceni para a próxima temporada.

No Campeonato Brasileiro de 2021, Liziero atuou em 29 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. O jogador perdeu espaço no time justamente após a chegada de Ceni, em outubro.

Já as conversas com o Independiente sobre a contratação do argentino Fabricio Bustos estão mais complicadas. O lateral é visto pela direção do Inter como o substituto ideal de Renzo Saravia, que não teve seu empréstimo renovado e retornou ao Porto. Além da concorrência de clubes do exterior interessados em Bustos, os argentinos cobram do Inter uma dívida antiga de aproximadamente R$ 5,6 milhões referente à transferência de Victor Cuesta, em 2017, e só aceitariam começar as negociações após o seu pagamento.

Ainda assim, o Colorado não desistiu da contratação do atleta. No entanto, já olha para outras opções para a posição no mercado, como o lateral Nahuel Tenaglia, do Talleres-ARG - clube anteriormente treinado pelo novo treinador colorado, Cacique Medina. Em um primeiro momento, o Inter apresentou uma oferta de US$ 1 milhão pelo jogador (cerca de R$ 5,6 milhões), mas ela foi recusada pela direção argentina.