NBA anuncia reagendamento de 11 partidas adiadas por causa de casos de covid-19

A NBA anunciou que fez o reagendamento de 11 partidas que tinham sido adiadas nas últimas semanas por conta do recente surto de covid-19. No total, 21 confrontos foram impactados: 11 jogos foram adiados, enquanto outros oito futuros também sofreram mudanças.

Além disso, outros dois jogos (Brooklyn Nets x San Antonio Spurs, em Nova York, e New Orleans Pelicans x Boston Celtics, em Nova Orleans) vão continuar no mesmo dia (29 de janeiro), só que em outro horário.

Entre as 30 franquias da liga, 19 tiveram pelo menos uma partida impactada, com o Toronto Raptors liderando a lista com seis confrontos alterados. Após a equipe canadense, os Nets e o Chicago Bulls aparecem com cinco cada, enquanto que Denver Nuggets, Atlanta Hawks e Pelicans tiveram três jogos atualizados.

Spurs, Philadelphia 76ers, Detroit Pistons e Miami Heat completam a lista de times com mais de uma mudança no calendário da temporada 2021-2022.

Durante as últimas semanas, a liga americana de basquete está lidando com um surto de casos do novo coronavírus da variante Ômicron, que já infectou mais de 100 atletas no total, sem contar treinadores e membros de comissões técnicas.

Para combater o vírus, a NBA e a NBPA (associação dos jogadores) entraram em acordo sobre novos protocolos de saúde e segurança, assim como contratações de atletas para curto prazo por conta de atletas infectados com a doença.