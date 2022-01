Tricolor anuncia a contratação do meia Benítez, por empréstimo

O meia argentino Martín Benítez foi anunciado como reforço do Grêmio nesta quarta-feira. O jogador pertence ao Independiente, da Argentina, e chega por empréstimo até o final de 2022. O contrato ainda prevê uma opção de compra pelos direitos do argentino ao final do vínculo.

O atleta já atua a duas temporadas no futebol brasileiro, ambas emprestado. No ano passado, deixou o Vasco da Gama e se transferiu para o São Paulo, onde esteve até o final do Campeonato Brasileiro de 2021. Pelo clube paulista, foram 42 partidas disputadas, quatro gols marcados e seis assistências.

Após a conquista são-paulina do Paulistão de 2021, Benítez foi eleito o melhor jogador do campeonato. Depois disso, teve uma temporada marcada por lesões e não conseguiu mais se firmar no Morumbi, o que explica o fato de o São Paulo não ter exercido a opção de sua compra ao final do empréstimo.

Benítez chega para ser mais uma opção ao meio-campo gremista, que não conta mais com Alisson e Jean Pyerre. No time de Vagner Mancini, deve atuar como armador, função que dividirá com o colombiano Campaz.

O Grêmio chega a seis reforços para a temporada com a contratação do meia. A direção gremista também já confirmou a permanência de Douglas Costa e que pretende buscar mais um lateral-direito no mercado.