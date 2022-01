Inter encaminha a venda de Patrick para o São Paulo

A passagem de Patrick pelo Inter está próxima de chegar ao fim após quatro temporadas. O meia de 29 anos está com sua saída encaminhada para o São Paulo em 2022. Ele deve assinar um contrato de dois anos com o clube.

Para contar com o atleta, o Tricolor Paulista vai adquirir 30% dos seus direitos econômicos que pertencem ao Inter. Outros 20%, que também são do Colorado, poderão ser comprados ao final de 2022 no caso de o jogador atingir metas no Morumbi. O valor que o Inter deve desembolsar pelo jogador, em um primeiro momento, gira em torno de € 500 mil (cerca de R$ 3,2 milhões na atual cotação).

Desde 2018 em Porto Alegre, Patrick viveu momentos de altos e baixas com a torcida. Foram 199 partidas disputadas pelo Inter e 26 gols marcados. Em junho do ano passado, teve seu contrato renovado até junho de 2023.

Sua melhor fase foi durante a disputa do Campeonato Brasileiro de 2020, que quase resultou no título após uma arrancada colorada de nove vitórias seguidas na reta final da competição. Em 2021, ele jogou 48 partidas e anotou 5 gols.

A negociação com o São Paulo pode acabar facilitando a vinda por empréstimo do volante Liziero para o Inter. Apesar da ida de Patrick não ter relação com a chegada do volante, a direção colorada está otimista em contar com o jogador de 23 anos, tendo em vista que ele não está nos planos do técnico Rogério Ceni para 2022.