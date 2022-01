Grêmio projeta queda na arrecadação e corte de gastos em 2022

O rebaixamento para a Série B afetará diretamente as finanças do Grêmio para o ano. O clube publicou o orçamento aprovado para 2022 onde prevê uma queda de 40,6% no total de suas receitas e um corte de gastos de 37,6% em relação a 2021.

Segundo o documento, é projetada uma arrecadação de R$ 305 milhões para os cofres do clube. Em 2021, o valor recebido foi de R$ 514 milhões. Nas despesas, são previstos cortes em praticamente todas as áreas. No geral, o Grêmio estima gastar cerca de R$ 304 milhões durante a temporada – valor 37,6% menor que os 488 milhões gastos no ano do rebaixamento.

O futebol será o mais afetado. Nessa área, e o Tricolor projeta gastar 45% a menos na comparação com a última temporada – uma queda de R$ 392 milhões (gastos em 2021) para R$ 213 milhões. Para se ter ideia, só no futebol profissional é previsto que sejam gastos cerca de R$ 176 milhões a menos em comparação a 2021, ou seja, o número cairá de 356 para R$ 180 milhões em 2022 (49,4% de corte). A queda expressiva nos valores pode também ser explicada pelo que arrecadará o clube com a atividade do futebol. Em 2021, o Grêmio recebeu um valor de R$ 467 milhões, enquanto que em 2022, é estimado que R$ 294 milhões entrem para os cofres.

Ao final da temporada é projetado um superávit de apenas R$ 385 mil. Em relação à venda de atletas, o Grêmio pretende arrecadar R$ 95 milhões, cerca de 38% a menos que 2021. O ponto mais crítico é o valor que o clube deixará de receber com as cotas de televisão. Com o rebaixamento para a série B, o clube ganhará 63% a menos com os contratos. O valor cairá de R$ 182 milhões para R$ 66 milhões.

Com a diminuição expressiva do orçamento para 2022, o Grêmio terá que tomar algumas decisões no âmbito do futebol profissional. A começar pela folha de pagamento do elenco, que foi de cerca de 14 milhões na última temporada, e o ideal é que seja próximo de 7 milhões em 2022.

Receitas do Grêmio para 2022

Foto: Portal de Governança do Grêmio

Gastos do Grêmio para 2022

Foto: Portal de Governança do Grêmio