Primeiro reforço do Inter para 2022 deve ser o meia-atacante Nikão

O meia-atacante Nikão está prestes a ser confirmado como primeiro reforço colorado para 2022. A negociação entre Inter e atleta já está acertada e restam detalhes burocráticos para o anúncio oficial, que poderia ser feito, inclusive, ainda na noite desta segunda-feira. Ele deve assinar um contrato de quatro temporadas.

Aos 29 anos, Nikão ficou livre no mercado ao não renovar seu contrato com o Athletico-PR e deixar o clube após seis temporadas. O clube paranaense até tentou mantê-lo ao oferecer uma proposta de renovação, mas o salário oferecido pelo Inter foi maior e agradou o jogador.

Ele se encaixa no "perfil vencedor" buscado pela diretoria colorada em suas contratações. Desde 2015 no Athletico, foi um dos principais destaques em grandes conquistas como a Copa do Brasil de 2019 e da Sul-Americana de 2018 e 2021 - nesta última, marcou o gol do título na vitória de 1 a 0 sobre o RB Bragantino na final da competição.

Ao todo foram 253 partidas com a camisa do Furacão, 37 gols marcados e 40 assistências. Na última temporada, balançou as redes 11 vezes e serviu os companheiros em 12 oportunidades.

O Inter não deve parar em Nikão e tem sido ativo no mercado na busca por outros jogadores do setor ofensivo. Além do ex-Athletico, o centroavante Wesley Moraes é mais um próximo de ser reforço colorado. Ele é aguardado em Porto Alegre até o final da semana para ajustar os últimos detalhes antes do anúncio oficial. Seu vínculo será de uma temporada, por empréstimo. Outro atacante no radar colorado é Marinho, do Santos. Embora as negociações parecem ter esfriado nos últimos dias, o jogador segue cobiçado pelo clube.