Transição do Grêmio se reapresenta visando ao Gauchão 2022

A temporada de 2022 já começou para parte do Grêmio. Trata-se do grupo de transição gremista, que se reapresentou na manhã desta segunda-feira (3), no CT Luiz Carvalho, para o início dos treinamentos de pré-temporada. O time formado por jovens jogadores representará o clube nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. A estreia está prevista para o dia 22 de janeiro, contra o Caxias, na Arena do Grêmio.

Em um primeiro momento, ainda pela manhã, o elenco passou por uma bateria de testes de fisiologia e fisioterapia. No turno da tarde, foi realizado o primeiro trabalho com bola comandado pelo técnico Cesar Lopes.

O grupo de transição gremista é formado por 27 jogadores e conta com nomes que já fazem parte do elenco profissional, como o caso dos goleiros Adriel e Felipe Scheibig, do lateral-esquerdo Guilherme Guedes, do meia Pedro Lucas e do atacante Elias. Além deles, o time foi reforçado por atletas que retornaram de empréstimos – entre eles, nomes conhecidos pela torcida como o atacante Guilherme Azevedo e o meia Patrick.

Dois jogos-treinos estão agendados para a próxima semana. Na quarta-feira (12), às 10h, o Grêmio enfrenta o time profissional do São José, e no sábado (15), disputa a última partida antes da estreia no Gauchão, diante do Próspera-SC, às 15h. Os dois jogos acontecerão em Eldorado do Sul.

Grupo de Transição do Grêmio

Goleiros: Adriel, Felipe Scheibig, Hugo e Lucas Guerra.

Zagueiros: Alison Calegari, Emanuel, Ericson, Heitor.

Laterais: Felipe, Guilherme Guedes, Jefferson, Thiago Rosa, Thomas Luciano e Vitinho.

Meias: Bitello, Caíque, Gazão, Jhonata Varela, Matheus Frizzo, Patrick, Pedro Lucas e Rildo.

Atacantes: Elias Manoel, Emerson, Guilherme Azevedo, Vini Paulista e Wesley.