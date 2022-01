Sem Marinho, Inter observa atacante David, do Fortaleza

Sabendo que a prioridade de Marinho, do Santos, é se transferir para o exterior, o Inter trabalha com uma segunda opção para o ataque e tem interesse em David, atacante de 26 anos que atua no Fortaleza. O jogador tem uma multa rescisória de R$ 30 milhões para clubes brasileiros.

David está desde o início de 2020 no clube cearense, quando foi contratado junto ao Cruzeiro. O jogador já disputou 112 partidas com o Fortaleza e marcou 25 gols, além de ter sido um dos principais nomes na campanha que classificou o clube para a Libertadores de 2022. No Campeonato Brasileiro de 2021, ele anotou 5 gols e deu duas assistências.

Depois de uma frustrante temporada que se encerrou sem título algum, o colorado tem sido ativo no mercado em busca de jogadores de ataque e está próximo de anunciar dois nomes. Trata-se do centroavante Wesley Moraes, do Aston Villa-ING, e do meia Nikão, que não renovou seu contrato com o Athletico-PR e ficou livre no mercado. Outro nome ligado ao Inter é do lateral-direito Fabricio Bustos, do Independiente-ARG.

Ainda sem anunciar reforços para 2022, internamente o clube tem trabalhado com permanências de jogadores, como a de Victor Cuesta e Moisés. Além disso, o meia Edenilson tem sido sondado pelo Atlético-MG e pode deixar o time.